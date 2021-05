Matteo Salvini: "I ministri leghisti nel prossimo Cdm porteranno le riaperture totali"

06 maggio 2021 a

Matteo Salvini porterà in Consiglio dei ministri le riaperture: "Il Cdm sarà settimana prossima, e i ministri della Lega visto che sono nel cdm porteranno la richiesta di riaprire e di ripartire. Ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso e all'aperto, alle 10 del mattino e a mezzanotte", ha annunciato il leader della Lega da Terni all'inaugurazione di una nuova sede locale del partito. "Abbiamo visto il modello Madrid, dove peraltro hanno votato, quindi si può farlo anche in questa situazione".

Non solo, ha continuato Salvini: "Ha stravinto la governatrice di centrodestra e popolare che dal giugno dell'anno scorso ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi, fino alle 11 della sera e non c'è stata l'invasione delle cavallette e la strage degli innocenti. C'è stata una situazione sanitaria difficile come in tutta la Spagna ma i dati sono in costante miglioramento. Solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi i negozi degli italiani", ha aggiunto.

Sempre Salvini, in una intervista al quotidiano spagnolo El País, si è congratulato per la vittoria di Isabel Díaz Ayuso: "Siamo in sintonia con lei” per le posizioni su “riaperture e lavoro” e “per il coraggio di essere forza di governo”. Per Salvini, se il Partito Popolare Europeo seguisse la linea Ayuso “su questioni come lavoro, libertà, famiglia o sicurezza, sarebbe un interlocutore naturale”. A Bruxelles, Salvini conferma di essere al lavoro per creare un grande partito di centrodestra alternativo ai Popolari, unendo i partiti che fanno parte di Identità e Democrazia (il gruppo dove c’è la Lega), i Conservatori e gli ex Popolari per coinvolgere “almeno 150 deputati”.

Per quanto riguarda la politica italiana, Salvini ha spiegato che “Enrico Letta e il Pd stanno lavorando per far cadere il governo o aprire una crisi”. Il leader della Lega ha quindi ricordato che “il centrodestra è ancora maggioranza assoluta”, e ha sottolineato che la scelta di entrare nel governo alla lunga sarà vincente perché “se otteniamo risultati, la gente capirà”.

