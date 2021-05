Centrodestra, accordo raggiunto sui candidati per le amministrative di Roma e Milano: "I migliori per vincere"

13 maggio 2021 a

"Clima ottimo". Il vertice del centrodestra sul nodo delle candidature alle prossime elezioni comunali di ottobre è quasi una fumata bianca. Per quanto riguarda Milano e Roma, le due metropoli più importanti, ha tolto ogni tipo di alibi sui nomi di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso. Giorgia Meloni non si opporrà alla loro candidatura, ma spetta ora a Matteo Salvini incontrarli e convincerli visto che i due hanno rifiutato di volersi candidare. Il vertice però è servito per fare un passo decisivo verso la soluzione.

. Per quanto riguarda Napoli, secondo Affaritaliani.it, sono "alte le quotazioni" del magistrato Catello Maresca come candidato sindaco del Centrodestra. A Torino quasi confermato il nome, già uscito da tempo, di Paolo Damilano, anche se non è ancora ufficiale. Più lontana la definizione della candidatura a Bologna, dove ancora non c'è un nome in campo.

All'incontro, hanno partecipato, per la Lega, il responsabile enti locali Stefano Locatelli e il vicesegretario federale Andrea Crippa; per FdI, il vice presidente del Senato Ignazio La Russa e il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli; per FI, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale settore Enti Locali; per Cambiamo, Gaetano Quagliariello; per l'Udc, Antonio De Poli e per Noi con l'Italia il deputato Alessandro Colucci. "Confermo che FdI ha aperto alla candidatura di Bertolaso a Roma e Albertini a Milano, previo la loro disponibilita': penso che ci sia la convergenza di tutte le forze politiche del centrodestra", ha detto il vice segretario della Lega Andrea Crippa. "Anche questa volta il centrodestra farà la sintesi per trovare i candidati più preparati che possano vincere le amministrative", ha assicurato Licia Ronzulli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con gli alleati.

