Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "Avevano promesso di estendere l'orario del coprifuoco, adesso basta"

12 maggio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni fa sentire la voce dell'opposizione. Dopo le parole di Mario Draghi in occasione del Question time, ecco che la leader di Fratelli d'Italia rincara la dose: "Quanto tempo dovranno aspettare ancora per tornare a lavorare normalmente?", si chiede in un lungo sfogo su Twitter. "Le imprese muoiono e il governo a trazione PD-5Stelle continua a prendere tempo e posticipare riaperture e abolizione del coprifuoco. Adesso basta". E ancora: "Ci avevano promesso che dal 17 maggio avrebbero, quantomeno, esteso l'orario del coprifuoco alle 23 e invece vince la linea di Speranza e M5S che continuano a vessare le attività con una misura insensata che non ha alcuna validazione scientifica".

Sullo slittamento del coprifuoco, si era espresso anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, a differenza dell'alleata di centrodestra, si era detto più ottimista: "La cabina di regia solo il 17? Nessun problema, quello che mi interessa è la sostanza, il risultato, cioè le riaperture". Il numero uno del Carroccio, assieme all'intero centrodestra, si era speso per portare sul tavolo la discussione già questa settimana: "Nessun problema se ci vuole qualche giorno, importante, ripeto, è il risultato".

D'altronde il premier a riguardo è stato chiarissimo: "Io voglio riaprire, che le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi. Ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. I dati sono incoraggianti". Poi il presidente del Consiglio ha voluto rassicurare gli italiani: "Se l’andamento dovesse continuare in questa direzione la cabina di regia procederà ad altre aperture. L’importante è essere graduali ed essere prudenti. Aspettiamo la riapertura alla stagione turistica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.