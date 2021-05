Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni sul coprifuoco: "Il diritto alla libertà", l'attacco a Roberto Speranza

14 maggio 2021 a

Ospite d'onore a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 13 maggio, ecco Giorgia Meloni, la leader dei sempre più lanciati Fratelli d'Italia, partito che stando a diversi sondaggi avrebbe superato anche il Pd. Non si parla però di sondaggi ma dei temi in cima all'agenda politica: dall'immigrazione al coronavirus, con lo scontro sulle misure e le riaperture che, serpeggiante, non si è mai concluso.

Ma la prima bordata, la leader di FdI, la sgancia contro Enrico Giovannini, il ministro dei Trasporti che ha chiesto che i porti restino aperti affinché possano essere salvate le vite degli immigrati. La replica della Meloni è durissima, tranchant: "Il ministro dei Trasporti Giovannini forse dovrebbe occuparsi dei Trasporti. Ma non quelli degli immigrati dalla Libia all'Italia, ma quelli dei pendolari che tutte le mattine sono stipati a centinaia, ammassati, facendo correre purtroppo il Covid da un anno e mezzo senza che nessuno faccia niente", rimarca sferzante la Meloni.

Dunque il coronavirus. O meglio, nello specifico, il coprifuoco, la misura liberticida per la quale si batte in primis Roberto Speranza. "Questa vicenda del coprifuoco è assolutamente irragionevole - parte in quarta la Meloni -. È una misura illegittima in uno Stato democratico, è inaccettabile da parte del governo privare le persone della loro libertà. Potevamo accettarlo all'inizio della pandemia, non sapevamo con cosa ci stavamo confrontando. Ma dopo un anno e mezzo e senza sapere quanto ancora questa emergenza durerà, credo che sia arrivato il momento di interrogarsi seriamente sul bilanciamento di alcuni diritti fondamentali: abbiamo sicuramente il diritto alla salute ma abbiamo anche e soprattutto il diritto alla libertà", conclude Giorgia Meloni.

