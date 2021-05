Roberto Speranza, il timore di "un governo Salvini-Meloni": la frase del ministro, chi spinge per il ribaltone

15 maggio 2021 a

Il fronte Matteo Salvini-Giorgia Meloni spaventa il centrosinistra. Roberto Speranza in primis. Ecco perché durante l'assemblea nazionale di Articolo Uno l’attuale ministro della Salute avrebbe invocato maggiore compattezza. Il messaggio è stato: camminiamo insieme per evitare che il centrodestra vada al governo. Una strategia ottima per riportare all'ordine i principali alleati, Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle ed Enrico Letta per il Partito democratico, collegati in videoconferenza.

“Leggendo i giornali oggi, si capisce che c'è chi lavora a spezzare l'asse Pd-M5s-Leu perché lavora a un governo Meloni-Salvini – avrebbe detto Speranza, come riportato dal Giornale -. Siamo in una fase di transizione. Poi arriveranno le Politiche e noi dovremo essere pronti con un nostro progetto. C'è un pezzo di Paese che tifa perché questo asse centrosinistra-M5S si rompa”. E ancora: “Se lo si fa è perché si vuole un governo Meloni-Salvini. Fuori da questo tentativo c'è solo la destra per questo penso che abbiamo una grande responsabilità".

Quello cui fa riferimento il ministro della Salute sarebbe una sorta di complotto che porterebbe i leader di Lega e Fratelli d’Italia al potere. Proprio oggi, tra l’altro, Salvini ha dichiarato che con Pd e M5s non è possibile fare alcun tipo di riforma. E nel frattempo si fa sempre più forte l'intesa con la Meloni sul fronte immigrazione. Che sia anche questo a spaventare Speranza? Il ministro ha poi fatto riferimento anche al prossimo appuntamento elettorale: “C’è ancora il tempo per lavorare in vista delle amministrative, bisogna essere rispettosi e indicare sempre qual è l'orizzonte. Ovunque c'è il margine per lavorare, dobbiamo farlo”.

