Alessandra Moretti, orrore dopo Dritto e Rovescio: "Ti sfregio con l'acido e poi festeggio", chi è la bestia

21 maggio 2021 a

a

a

E' scattato l'orrore puro contro l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti che dopo aver partecipato alla trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, nella puntata del 20 maggio, è stata pesantemente minacciata "con dell'acido in faccia", da un hater. Lo scrive la stessa piddina in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante", ha scritto scritto l'uomo. E la Moretti ha commentato: "Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Del Debbio".

"Del Debbio, questa roba non si può sentire". Alessandra Moretti parla, travolta così dalla Santanchè | Video

La Moretti è quindi passata al contrattacco: "A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro donne ed in particolare contro quelle che si espongono di più". E ancora, ha aggiunto: "Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce gravissime, che possano essere indotte a fare passi indietro rispetto alle loro idee, ai percorsi di vita e professionali, spesso portati avanti con grandi sacrifici personali".

"Ho messo la corda su quel traliccio". Anche Del Debbio di sasso: tentato suicidio, sconvolgente in diretta | Video

Per questa ragione, ha proseguito la dem: "Invito ancora una volta tutte a denunciare sempre così come ho fatto io oggi per individuare il mio hater: credo che anche le multinazionali dei social e del web dovrebbero fare di più per rendere la rete un terreno di libertà per tutte. Altrimenti così è solo un recinto per bestie feroci". E ha annunciato: "Scriverò alla Commissaria Europea competente affinché si acceleri al fine di tutelare la dignità delle persone sui social contro ogni forma di violenza, compreso l’Hate Speech”.

"Ammazzato in piscina a 5 anni, come è morto mio fratello". Il dramma di Mauro Corona: le circostanze misteriose e il sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.