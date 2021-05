Centrodestra, due candidati a sorpresa per Milano e Roma: chi sono Michetti e Racca

24 maggio 2021 a

Il centrodestra potrebbe aver sciolto le riserve per quanto riguarda i candidati a sindaco di Roma e Milano. L’indiscrezione arriva da La Repubblica, che parla di un principio di accordo sui nomi di Enrico Michetti per la capitale e di Annarosa Racca per il capoluogo lombardo. Due nomi decisamente a sorpresa, entrambi candidati civici d’area che dovrebbero quindi prevalere su scelte politiche più altisonanti. Avvocato amministrativista nonché speaker radiofonico, Michetti è stato proposto da Giorgia Meloni: nei giorni scorsi Fratelli d’Italia ha sondato il suo nome.

Per alcuni ritenuto troppo debole per vincere a Roma, tanto che in giornata erano emerse diverse indiscrezioni secondo cui Maurizio Gasparri sarebbe stato il prescelto per la sfida alla successione di Virginia Raggi: addirittura fanpage.it aveva dato la sua candidatura per cosa quasi fatta, ma il diretto interessato ha smentito durante un’ospitata in tv, pur rimanendo a disposizione. E invece il prescelto alla fine dovrebbe essere proprio Michetti, mentre la Lega dovrebbe esprimere il candidato a Milano.

Per la sfida a Beppe Sala è stato indicato il nome di Annarosa Racca, presidente di Federfarma: sia lei che Michetti rappresenterebbero candidature meno forti di quelle di Gabriele Albertini a Milano e di Guido Bertolaso a Roma. Ma dinanzi ai loro rifiuti il centrodestra ha dovuto fare altre valutazioni: adesso sul tavolo dei leader, che si sono incontrati dopo tre mesi e mezzo, c’è questa ipotesi di accordo.

