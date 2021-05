Centrodestra, Michetti e Racca per Roma e Milano? "Emersi nuovi nomi": partita ancora aperta, quando si chiude

24 maggio 2021 a

a

a

Il principio di accodo sui nomi di Enrico Michetti e Annarosa Racca, rispettivamente per Roma e Milano, non ha trovato conferme ufficiali. “Il centrodestra correrà unito - si legge nella nota congiunta rilasciata al termine della riunione tra i leader - in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti”.

"In quanti punti sono racchiusi". Sondaggio-Mentana, è bagarre tra centrodestra e Pd: solo non si vedono i grillini

Quindi l’indiscrezione di Repubblica su Michetti e Racca non ha trovato ancora conferme, ma non è escluso che alla fine saranno davvero loro i candidati a sindaco per Roma e Milano: entrambi sono civici d’area. Per l’intesa definitiva bisognerà attendere ancora un po’, nel frattempo Giorgia Meloni si è limitata a dichiarare che “Michetti e Racca sono sicuramente nomi interessanti come ce ne sono altri. Noi lavoriamo per vincere nei Comuni. Siamo perfettamente in tempo e in partita”. Già in mattinata la leader di Fratelli d’Italia aveva rimarcato che il centrodestra si presenterà unito a Roma, a differenza della sinistra che arriverà all’appuntamento elettorale divisa su più candidati.

Milano, spunta Annarosa Racca come sfidante di Beppe Sala alle elezioni: "Serve un sindaco vicino ai cittadini"

“Per rispetto di tutti non do giudizi su questo o quel candidato”, ha invece dichiarato Matteo Salvini, che poi ha aggiunto: “C’è qualche primario e grande imprenditore che deve dirci se ci sta. Sono finalmente usciti diversi nomi di civici. La scelta di allargare alla società civile sta dando i suoi frutti. Quattro o cinque nomi sono emersi che non c’erano. Ognuno si è impegnato ad approfondire. Entro poco tempo vedremo di chiudere”.

"Spero finisca il prima possibile". Berlusconi, indiscrezioni sui guai di salute: effetti pesanti su Forza Italia e coalizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.