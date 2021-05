Emanuele Fiano, frasi contro M5s e Casaleggio: "Insindacabili", ma non per i grillini che vogliono processarlo

26 maggio 2021 a

“Si spiano con euro dei contribuenti, decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il…”. Questo tweet di Emanuele Fiano risalente al 2016 è stato ritenuto insindacabile dall’aula della Camera, che ha confermato con 233 sì e 100 no l’orientamento della Giunta per le autorizzazioni, secondo cui le affermazioni del deputato del Pd rientrano nell’esercizio di attività parlamentare. A ritenere che invece fossero sindacabili sono ovviamente i grillini, che avrebbero voluto processare Fiano: alla faccia dell’alleanza…

La questione risale a oltre 5 anni fa: era l’8 marzo 2016 quando il sito del Partito Democratico pubblicava un articolo, non firmato, dal titolo “M5spy, la sottovalutazione clamorosa di M5s fa pensare alla collusione”. Tale testo si riferiva ad un altro articolo pubblicato il 5 marzo 2016 sul quotidiano Il Foglio, intitolato “Cos’è, per i grillini, l’inevitabile controllo dei Casaleggios”. A seguito del quale Fiano scrisse il famoso tweet in cui si esprimeva duramente nei confronti dei grillini.

