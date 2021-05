Morte David Rossi, la denuncia di FdI: "Ai margini della Commissione d'inchiesta, pronti a lasciare". Cosa vogliono nascondere?

27 maggio 2021 a

"Si sono insediate oggi le commissioni di inchiesta e la maggioranza ha occupato tutti i ruoli-guida, spartendoseli senza alcun rispetto della delicatezza dei temi". La bomba è quella di Francesco Lollobrigida,capogruppo di Fratelli d'Italia, che denuncia in particolare un tentativo di tenere ai margini FdI nella commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'allora capo della comunicazione di Mps. "Oltretutto - riprende Lollobrigida .- sembra ragionevole pensare che il tentativo di marginalizzare l'opposizione, tenendola fuori dagli uffici di presidenza delle commissioni di inchiesta, sia un tentativo di rallentare, se non inficiare, la necessita' di portare alla luce la verita' e rendere giustizia alle vittime", è l'accusa dell'esponente del centrodestra.

"Mai e' accaduto prima d'ora, in nessuna precedente legislatura, che ne' le presidenze ne' vicepresidenze siano state affidate all'opposizione. Ricordiamo che la commissione di inchiesta sulla scomparsa di David Rossi e' stata proposta e ottenuta grazie a Fratelli d'Italia, e in particolare all'infaticabile impegno del collega onorevole Walter Rizzetto. Proprio per questo, la stessa famiglia della vittima lo aveva indicato come il 'garante ideale' per arrivare a far luce su una vicenda dai lati oscuri che coinvolgerebbe politica, magistratura e criminalita', suggerendo alle forze politiche di sceglierlo quale presidente", prosegue Lollobrigida.

"Entro le prossime ore valuteremo la mia permanenza nella stessa Commissione. E' evidente e insostenibile che far rientrare le commissioni di inchiesta in trattative di maggioranza, utilizzando la forza dei numeri per escludere l'opposizione, e' un fatto gravissimo che abbiamo provato a denunciare al Presidente Fico senza alcun esito. Non rinunceremo al nostro ruolo all'interno delle commissioni di inchiesta, sempre piu' convinti che a Fratelli d'Italia spetti il compito di arginare il consolidamento di un sistema che penalizza gli interessi dei cittadini. Dispiace che su Bibbiano, sulla commissione Rossi e sulla tragedia della Moby Prince, Forza Italia e la Lega abbiano preferito accordarsi con il Pd, Leu e Renzi piuttosto che con gli alleati del centrodestra, che insieme a loro avevano condotto da sempre battaglie di trasparenza", conclude Lollobrigida che allarga la sua denuncia alle altre commissioni di chiesta istituite dal Parlamento.

