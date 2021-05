Giuseppe Conte, il sottosegretario grillino Cancelleri: "Vuole fare il leader? Deve muoversi e superare le stupidaggini del passato"

28 maggio 2021 a

a

a

Dal sottosegretario Giancarlo Cancelleri è arrivato un invito a Giuseppe Conte a fare presto. Il Movimento 5 Stelle è impaludato tra un leader che non è ancora ufficialmente tale e quindi non ha margini di manovra, la querelle con la Casaleggio Associati e i sondaggi che dà i grillini sempre più giù e staccati dal trio rappresentato da Lega-Fdi-Pd che invece è racchiuso in un paio di punti. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, Cancelleri è stato molto lucido nella sua analisi.

Letta disperato, "perché sta facendo così". Che cosa la Sardoni: attacca Salvini per far fuori Conte? | Video

“Conte deve velocizzare questo processo, la questione è molto più semplice di quello che sembra”, ha esordito il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture del governo presieduto da Mario Draghi. “Guardando le cose da fuori - ha proseguito - Enrico Letta occupa un grande spazio essendo leader del Pd e avendo la possibilità di interagire con il presidente del Consiglio e con le altre forze politiche. Luigi Di Maio ha sempre un suo peso specifico, quindi sembra che attualmente non ci sia spazio per Conte. Allora deve sbrigarsi, ha un Movimento da rimettere in piedi”.

Rissa Annunziata-Giuseppe Conte e le minacce di Casalino, terremoto a Rai 3: convocato Franco Di Mare

Movimento all’interno del quale le acque iniziano a essere un po’ agitate anche per quanto concerne Conte: “Le persone lo stanno aspettando e si stanno iniziando a interrogare. C’è da mettere a regime un Movimento che ha bisogno di abbandonare le stupidaggini del passato, come ad esempio la cliccocrazia, che è una demenza perché è un sistema fallato, che non ha prodotto il Movimento dei migliori ma dei meglio organizzati”.

"Rischia di diventare un partito di potere". Di Battista, testuali parole sul M5s: una 'analisi' politica tutta da ridere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.