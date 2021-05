Immigrazione, Mario Draghi incredulo per l'interrogazione di Danilo Toninelli: "Ma che vuole questo?"

30 maggio 2021 a

Francesco Storace ha smontato pezzo per pezzo l’irreale interrogazione parlamentare che Danilo Toninelli ha presentato al presidente del Consiglio in materia di immigrazione e sbarchi. Innanzitutto Storace ha svelato un piccolo retroscena su Mario Draghi, che avrebbe letto e riletto quell’interrogazione facendosi la seguente domanda: “Ma che vuole questo?”. Sono cinque le domande che l’ex ministro grillino ha rivolto all’attuale guida di Palazzo Chigi: la prima riguarda la politica in materia di gestione dei flussi migratori che il governo intende adottare, con particolare riguardo ai meccanismi di redistribuzione dei migranti e ai rimpatri.

“Ha già dimenticato quello che pure rivendicò nel governo Conte - scrive Storace nell’edizione odierna de Il Tempo - prima accordo sulla redistribuzione delle persone e poi sbarchi. Non dovrebbe essere cambiato molto in termini di strategia a parte le premure di Luciana Lamorgese nell’accollarci più spese per ciascun migrante che arriva da noi”. Poi Toninelli ha chiesto quali orientamenti stiano emergendo nel contesto europeo riguardo all’immigrazione e quali accordi con i Paesi africani di origine dei flussi migratori siano in corso di definizione: “Svegliate Toninelli - scrive Storace - perché gli accordi con i paesi di origine li deve procurare Luigi Di Maio e non altri”.

L’ultima domanda è definita la “più curiosa” da Storace: il grillino vuole sapere a quanto ammonta il numero complessivo dei migranti in quarantena e quale sia la correlata spesa pubblica per l’assistenza sanitaria. “Se l’avesse formulata un leghista sarebbe venuto giù il mondo”, ma per fortuna è solo Toninelli.

