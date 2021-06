Giuseppe Conte, vittoria su Casaleggio: "Rousseau, cinque giorni per consegnare al M5s tutti i dati", così il garante

01 giugno 2021 a

L’Associazione Rousseau ha cinque giorni di tempo per consegnare al Movimento 5 Stelle tutti i dati personali degli iscritti. È quanto deciso dal Garante per la protezione dei dati personali, che in una nota ha motivato il provvedimento d’urgenza adottato in risposta all’istruttoria avviata dopo la segnalazione dei grillini. In questo modo dovrebbe terminare il durissimo scontro tra Casaleggio e i vertici politici del Movimento che sta determinando uno stallo totale a livello politico dei 5 Stelle, che ancora aspettano di consegnare ufficialmente la leadership a Giuseppe Conte.

Il quale intanto sta vedendo i suoi consensi sgonfiarsi sondaggio dopo sondaggio: naturale, mesi dopo aver lasciato Palazzo Chigi e non essere riuscito a prendere per mano il Movimento. In pratica l’ex premier ha perso tutta la visibilità di cui godeva prima e in questa fase politica non sta toccando palla. Adesso, però, il Garante potrebbe avergli dato una mano decisiva per risolvere la magagna di Rousseau e iniziare a respirare: “Il Movimento è titolare dei dati e ha diritto a disporne per fini istituzionali”, si legge nel provvedimento.

Che ovviamente è stato molto apprezzato da Giuseppe Conte: “Fa chiarezza e spazza via qualsiasi pretesto - ha scritto sui social - confermando le ragioni del Movimento. Ora si parte, si guarda avanti. Sarà la nostra comunità a indicare la rotta. Non c’è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce”. Anche il M5s si è fatto sentire ufficialmente: “Dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione del Movimento. Adesso attendiamo che l’associazione Rousseau ottemperi a quanto sancito dal Garante della privacy”.

