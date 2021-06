Silvio Berlusconi, il retroscena: "Sono di nuovo in campo". Ultimi miracolo: sondaggi riservati, "a quant'è Forza Italia davvero"

04 giugno 2021 a

"Sono di nuovo in campo". Silvio Berlusconi sta recuperando dai guai di salute che lo hanno tenuto ai box negli ultimi due mesi ed entra alla sua maniera, come un ciclone, nelle trattative su alleanze, candidati e nuovi assetti del centrodestra. Matteo Salvini nelle ultime ore ha lanciato l'ipotesi di gruppi uniti tra Lega, Forza Italia e Coraggio Italia in Parlamento, lasciando fuori Fratelli d'Italia ("Giorgia Meloni? La vedo difficile visto che è all'opposizione", ha motivato l'ex ministro nella sua intervista al Giornale). Una "fuga in avanti" che non è piaciuta granché ai due "scissionisti" Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, la cui uscita da Forza Italia verrebbe così di fatto depotenziata. E che non a caso trovano una netta apertura proprio da parte del Cav, che ha parlato invece di scenario da studiare con attenzione.



Fonti vicine a Salvini riferiscono d una "telefonata affettuosa, positiva e con lo sguardo rivolto al futuro" tra Matteo e Silvio. "Vogliamo costruire per il bene dell’Italia", ha riassunto il confronto lo stesso Salvini. Berlusconi invece ha aggiornato i suoi uomini in un collegamento via Zoom con i vertici azzurri. "Sto meglio, per i medici dovrò stare qualche altro giorno a casa, poi potrò uscire. Mi metto di nuovo a disposizione di tutti, sono di nuovo in campo". Anche perché sul suo tavolo sarebbero comparsi sondaggi nuovamente lusinghieri: "Siamo al 9,5%". Forza Italia, insomma, non sarebbe pi a rimorchio ma un partito nuovamente decisivo, ago della bilancia.



Secondo quanto riferisce l'agenzia Adnkronos, dopo vari ricoveri a causa degli effetti della cosiddetta sindrome da long Covid, l'ex premier avrebbe assicurato che poco alla volta si sta riprendendo, dando nuova spinta vertici di Fi, delegazione governativa e presidenti di regione azzurri che hanno potuto parlare con lui. E lunedì si collegherà con l'assemblea dei deputati e con una riunione dei coordinatori regionali. Sì, Silvio è tornato e tutti dovranno di nuovo fare i conti con lui.

