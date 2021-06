Davide Casaleggio consegna i dati degli iscritti a Conte e si disiscrive dal Movimento: "Nemmeno mio padre lo riconoscerebbe"

05 giugno 2021 a

a

a

Giuseppe Conte ha annunciato l’accordo con Davide Casaleggio per il trasferimento dei dati degli inscritti. Non che il presidente dell’associazione Rousseau avesse molta scelta dopo l’intervento del Garante per la privacy: ora inizierà il “secondo tempo” del Movimento 5 Stelle, come lo ha definito l’ex presidente del Consiglio. In pratica i grillini si doteranno di nuova piattaforma, nuovo Statuto e nuova Carta: entro giugno dovrebbe svolgersi il voto online per eleggere il leader.

Contestualmente all’annuncio dell’accordo sui dati degli iscritti, Davide Casaleggio ha comunicato la sua cancellazione dai 5 Stelle: “Questo non è più il Movimento e sono certo che non lo avrebbe più riconosciuto nemmeno mio padre", ha scritto sul Blog delle Stelle. “Qualche giorno fa - ha continuato - ho espresso con chiarezza quale fosse, a mio avviso, la via da percorrere per risolvere le criticità nel quale si è ritrovato il Movimento. Ho chiesto a tutti gli organi legittimati di indire un voto, mettendo a disposizione Rousseau, al fine di dare seguito alle decisioni degli iscritti nel pieno rispetto dello Statuto”.

“Mi è stato indicato che si vuole percorrere un'altra via - ha aggiunto Casaleggio - come purtroppo accaduto troppe volte nell'ultimo anno sacrificando la democrazia partecipata con violazioni statutarie ripetute e mancato rispetto delle decisioni degli iscritti, quando consultati. Ne prendo atto con rammarico”. Infine il presidente dell’associazione Rousseau ha comunicato che “con dolore, al completamento del passaggio dei dati, mi disiscriverò dal Movimento 5 Stelle come tanti hanno deciso di fare negli ultimi mesi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.