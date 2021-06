Sondaggio Swg per il TgLa7, Enrico Mentana spiazzato: "Forza Italia preda di Salvini? Invece...". Dato clamoroso: quanto guadagna Silvio Berlusconi

07 giugno 2021 a

Il primo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana dopo le notizie sulla possibile, nascente federazione del centrodestra regala una grossa sorpresa politica. Ed è lo stesso direttore Mentana ad annunciarla, con una postilla finale: "Forse le voci sulla federazione hanno fatto bene proprio a Forza Italia, il partito apparentemente preda di Salvini".

I dati del report, effettivamente, sono per certi versi spiazzanti. La Lega cala dello 0,3% in una settimana, scendendo al 21,4%. Fratelli d'Italia, ormai stabilmente secondo partito non solo nel centrodestra, ma anche a livello nazionale, guadagna "solo" lo 0,1 ma questo basta per salire al 20,1%, a -1,3 punti dal Carroccio. Non ancora a tiro di sorpasso, dunque, ma il trend per Giorgia Meloni è significativo. Alle spalle dei due "giganti (ex?) sovranisti", prende un po' di ossigeno il Pd che guadagna lo 0,2 e si porta al 19,2%, mentre il Movimento 5 Stelle, sostanzialmente stabile, è al 15,9% (+0,1).

Quindi si arriva a Forza Italia, e qui arriva il bello: il "botto" di settimana è proprio del partito che ha ritrovato Silvio Berlusconi dopo mesi di assenza forzata e si sta riscoprendo centrale nello scenario politico. Non è un caso che in pochi giorni gli azzurri abbiano guadagnato lo 0,6, portandosi al 6,9 per cento. E forse la ritrovata centralità è legata anche al progetto della federazione, che pure secondo molti esponenti del partito del Cav metterebbe a rischio l'esistenza stessa di Forza Italia. E a proposito di federazione, da notare l'1% dell'altra gamba, Coraggio Italia di Toti e Brugnaro. Briciole, che però porterebbe la coalizione di centrodestra (stavolta, bisogna contare anche FdI) al 49 per cento.

