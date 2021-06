Franco Bechis, i sondaggi stroncano la federazione Lega-Fi: "Impossibile senza Giorgia Meloni"

08 giugno 2021 a

I primi sondaggi sulla federazione Lega-Forza Italia sono una doccia fredda. Lo scrive Franco Bechis, che nell’edizione odierna del Tempo titola “No Giorgia, no party”: secondo la prima rivelazione di Fabrizio Masia per Agorà, 2 elettori su 3 si sono detti contrari alla federazione senza Fratelli d’Italia. “Se all’inizio dell’avventura l’umore sembra essere questo - è il commento di Bechis - rischia di essere tutta in salita la strada per la formazione di quel partito unico che già tanti malumori sta causando nella fila della nomenklatura degli stessi promessi sposi”.

Il Tempo ha contattato anche altri sondaggisti, che sostanzialmente hanno confermato di non vedere di buon occhio questa operazione fortemente voluta da Matteo Salvini e che però è tutto da vedere se andrà effettivamente in porto. Addirittura si prevede una perdita di consensi del partito unico rispetto alla somma delle due forze politiche che lo compongono. “Sono le stesse perplessità che accompagnarono il famoso predellino e la nascita del Pdl nel 2008 - ha ricordato Bechis - e anche allora il centrodestra si ruppe con Pierferdinando Casini che andò per la sua strada e la stessa Lega che rimase fuori dall’operazione pur restando in coalizione”.

Di conseguenza i primi sondaggi negativi sulla federazione non rappresentano una sorpresa per il direttore de Il Tempo: “È normale che la sola ipotesi di una unione Forza Italia-Lega pensata per avere un contraltare alla incredibile crescita di consenso della Meloni, irrita l’elettorato di centrodestra dove lei ha una posizione sempre più importante”.

