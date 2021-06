Coraggio Italia, il ruolo di Emilio Carelli: a un passo dal "sì", chi sta per entrare nel partito

09 giugno 2021 a

Coraggio Italia è fermo alla soglia di sette senatori: Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, Raffaele Fantetti, Marinella Pacifico, Massimo Berutti, Sandro Biasotti. Ne mancano ancora tre a Giovanni Toti e a Luigi Brugnaro per riuscire a costituire un gruppo autonomo e scavallare lo scoglio della raccolta delle firme per presentarsi con il simbolo alle elezioni. Paolo Romani e Gaetano Quagliariello, riporta il Giornale in un retroscena, stanno conducendo le trattative per recuperare i tre senatori. Ma è fallito il primo tentativo con Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella e con Mastella stesso.

Quindi Toti e Brugnaro ci riprovano con Emilio Carelli: l'ex giornalista Sky, eletto nel 2018 nella lista del Movimento 5 stelle, è l'ultimo entrato nel gruppo Coraggio Italia. Sperano nella sua mediazione per recuperare i fuoriusciti dal Movimento parcheggiati nel Misto. Gli indiziati sono Severio De Bonis, Luigi Di Marzio, Fabio De Micco. Ma sarebbe stato avvicinato anche il senatore Lello Ciampolillo, noto a tutti per il voto di fiducia al governo Conte a tempo scaduto. Non solo. Il movimento di Toti e Brugnaro dovrebbe agganciarsi al simbolo "Idea" di Gaetano Quagliariello che si è presentato alle elezioni politiche del 2018 federato con la lista Noi con l'Italia.

Ma c'è un altro problema perché la lista "Noi con l'Italia" è già stata utilizzata da Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa per superare lo scoglio delle firme alle elezioni regionali. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati dovrebbe concedere al movimento di Quagliariello una deroga per la formazione del gruppo. Domani mattina 10 giugno si terrà la prima riunione del Comitato promotore nazionale di Coraggio Italia, che avrà il compito entro 60 giorni di strutturarsi in un partito. Sul tavolo c'è lo statuto.

