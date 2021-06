Giorgia Meloni, Michetti candidato "sconosciuto" a Roma? "Come lo faccio vincere": il piano di Fdi

10 giugno 2021 a

a

a

Alla fine Giorgia Meloni ha vinto ed è riuscita a candidare Enrico Michetti, che ha scelto personalmente per la corsa a sindaco di Roma. Per mettere tutto il centrodestra d’accordo il ticket prevede anche la presenza di Simonetta Matone (indicata da Lega e Forza Italia) in qualità di pro-sindaco e di Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. “A Roma sulle candidature ho vinto io? Direi che ha vinto la coalizione - ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia - una coalizione che lavora per vincere quando si voterà”.

Video su questo argomento "Raggi incapace di intendere e di volere". Vittorio Sgarbi parla già da assessore

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha aggiunto - offriamo alla Capitale d’Italia, dopo l’incompetenza improvvisata della Raggi, un modello diametralmente opposto. Offriamo dei professionisti estremamente competenti, sulle materie di cui si tratta”. Sia Michetti che Matone hanno infatti dei curriculum importanti sia da un punto di vista amministrativo che giuridico e si distinguono per competenza: “Michetti è uno dei principali avvocati amministrativisi d’Italia: è la persona che in questi anni i sindaci e gli amministratori hanno chiamato per risolvere i problemi. Anche il curriculum di Matone è straordinario”.

Michetti candidato a Roma, indiscreto: perché è un trionfo di Sgarbi. La profezia (e quelle parole di Salvini)

C’è però chi crede che i candidati del centrodestra siano poco sconosciuti e questo può rappresentare un limite importante: “Sono già conosciuti ma lavoreremo insieme, in campagna elettorale, per portarli in tutti i quartieri della Capitale e per fare toccare con mano ai romani la loro autorevolezza ed esperienza. Parliamo anche di persone - ha dichiarato la Meloni a Il Tempo - che sanno parlare con i cittadini, preparate e che hanno capacità comunicative importanti e soprattutto una visione molto chiara di Roma”.

Il "tribuno della radio" candidato sindaco a Roma, altro colpo della Meloni. Centrodestra, ecco le scelte (ma è stallo su Milano)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.