Enrico Michetti "si è scordato Silvio Berlusconi": la gaffe del "tribuno della radio" e subito dopo quella telefonata

“Avvocato, sta dimenticando Berlusconi”. Enrico Michetti ha dato vita a un simpatico siparietto durante la conferenza stampa indetta dal centrodestra per presentarlo in qualità di candidato a sindaco di Roma. Michetti è parso subito a suo agio, tanto che ha chiamato tutti i big presenti al suo fianco con il nome di battesimo: “Ringrazio Giorgia, Matteo, Antonio”. E poi “naturalmente anche Silvio”, che aveva in un primo momento dimenticato, dato che al suo posto era presente Tajani.

C’è però stato un contatto telefonico tra Michetti e il Cav, con quest’ultimo che sarebbe stato ben impressionato, descrivendo il candidato del centrodestra come “simpaticissimo, popolare e molto diretto”. Insomma, “con lui si vince”. Inoltre non è passato inosservato il buon feeling che sembra già esserci tra Michetti e Simonetta Matone, possibile pro-sindaca. Anche se Salvini ha fatto notare che uno è laziale, l’altra è romanista: se sarà l’avvocato ad entrare al Campidoglio, la capitale avrà un altro primo cittadino biancoceleste dopo Rutelli e Raggi.

Ma Michetti, come scrive La Stampa, più che al calcio pensa all’impero. “Mi ispiro ad Augusto - ha dichiarato - abbiamo avuto tanti grandissimi imperatori, ma Cesare Ottaviano Augusto è quello che disse di voler essere tribuno della plebe a vita. Parole bellissime. E quando mi attaccano dicendo che sono un tribuno, io non mi offendo perché proprio tale mi sento: mi metto al servizio dell’intero popolo, senza distinzioni politiche o di ceto”.

