Mascherine, Matteo Salvini contro Roberto Speranza: "Liberare gli italiani"

15 giugno 2021 a

Ora basta. Contro Roberto Speranza prende ancora posizione Matteo Salvini. Ragione del contendere, in questo caso, le mascherine. Breve antefatto: ieri, lunedì 14 giugno, il presidente dell'Ordine dei medici ha suggerito di rivedere l'obbligo di indossarle all'aperto, magari già entro la fine del mese. E indovinate un po'? Mister chiusure ha alzato il ditino, ripetendo a nastro che non dovremmo avere fretta e che "una mascherina non stravolge mica l'esistenza". Insomma, il solito disco rotto. In barba agli studi che mettono ben chiaro in evidenza come il contagio all'aperto, senza mascherina e soprattutto in un contesto epidemiologico come quello italiano di oggi, sia quasi impossibile.

E dunque eccoci a Salvini, che di fronte a questo ennesimo "niet" del rosso Speranza, perde le staffe. In primis, il leader della Lega premette: "Le nostre priorità non sono i sondaggi, ma la salute, le tasse e il lavoro. Ci stiamo occupando di bloccare 160 milioni di cartelle esattoriali per 18milioni di cittadini italiani, contiamo di ottenere il rinvio almeno fino a settembre per poi passare alla rottamazione e alla rateizzazione".

Dunque, ecco che Salvini apre il fuoco su Speranza: "Ci stiamo occupando di mascherine, in Belgio oggi cessa l’obbligo all’aperto e in Israele anche al chiuso. Abbiamo ottenuto le riaperture e lo sblocco del coprifuoco, il prossimo obiettivo è liberare gli italiani, almeno all’aperto, dal vincolo della mascherina". Parole chiarissime e tutte rivolte a Speranza. Basta mascherine. Anche perché, come ricorda Il Tempo, anche la Francia ha stabilito lo stop all'obbligatorietà della mascherina all'aperto a partire dal prossimo 30 giugno. Ma da noi c'è Roberto Speranza...

