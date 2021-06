Alessandra Ghisleri, il sondaggio: Figliuolo il più amato e Speranza il più sgradito, ecco tutte le cifre

17 giugno 2021 a

La scena politica italiana è quantomai incerta, dato che ci sono due partiti di centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia, più il Pd che nelle intenzioni di voto sono praticamente sovrapponibili: sono infatti racchiusi nell’arco di un paio di punti, che non vogliono dire nulla, dato che l’errore statistico medio dei sondaggi è del 3,1 per cento. Alessandra Ghisleri è stata molto chiara a riguardo, sottolineando come al momento Giorgia Meloni venga percepita come il politico “più lucido e sul pezzo”.

Neanche il gradimento riscontrato dalla leader di Fdi è però paragonabile a quello di Mario Draghi: la Ghisleri continua a rilevare un incide di fiducia nei confronti del presidente del Consiglio che oscilla tra il 57 e il 60 per cento. Il suo governo si attesta invece tra il 47 e il 50 per cento, anche se il giudizio degli italiani è molto severo sul caos che è stato scatenato su AstraZeneca. “Chi ne paga il prezzo più alto - scrive la Ghisleri su La Stampa - è il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza”. Su quest’ultimo, infatti, il giudizio negativo è addirittura al 56,9 per cento, superiore persino a quello sul Comitato tecnico scientifico (52,7 per cento).

Nella gestione della campagna di vaccinazione l’unico a salvarsi per gli italiani è il generale Francesco Paolo Figliuolo, giudicato positivamente dal 50,9 per cento degli intervistati. Inoltre la fiducia negli esperti rimane piuttosto alta (68,9 per cento), anche se quasi tutti non si fidano della scienza in generale ma di un virologo di riferimento. E questo non è esattamente un bene, perché non fa altro che alimentare divisioni e confusione. Insomma, Figliuolo e Draghi stracciano speranza. Almeno stando ai numeri. Ma il tracollo del ministro della Salute, almeno nella titolazione, La Stampa non lo ha messo in evidenza: come mai?

