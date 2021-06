L'aria che tira, Alessandra Ghisleri e l'incontro tra Giorgia Meloni e Mario Draghi: "Lei ha fiutato qualcosa£

04 giugno 2021 a

"Mario Draghi ha la dote di saper ascoltare, è un grande mediatore": Alessandra Ghisleri - ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 - ha commentato così l'incontro tra il premier e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Lui ha compreso che deve governare con tanti partiti che hanno idee differenti e che rappresentano tanti cittadini. E anche con la Meloni, che rappresenta una fetta importante del Paese. Lui è un ombrello che protegge i partiti in questo momento", ha ribadito la sondaggista e direttrice di Euromedia Research.

Parlando di FdI e dell'importante crescita degli ultimi tempi, la conduttrice ha notato che anche il modo di fare opposizione sembra ormai diverso. A tal proposito alla Ghisleri chiesto: "E' come se lei avesse fiutato che il Paese comincia a essere più tranquillo e più contento oltre che vaccinato. Quindi anche a lei conviene fare un'opposizione più costruttiva senza soffiare sul fuoco?". "Dobbiamo ragionare su quelli che sono i voti della Meloni": è stata la risposta dell'ospite.

Secondo la sondaggista, infatti, "se Giorgia Meloni crescesse riuscendo a prendere voti dagli indecisi e dagli astenuti la coalizione di centrodestra riuscirebbe a superare il dato attuale che va dal 47 al 50 per cento totale. Invece, mentre la Meloni cresce quel dato rimane fisso". La Ghisleri, poi, ha sostenuto che tutti i partiti hanno subito un forte cambiamento dopo l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi: "All'interno del centrodestra c'è un'area moderata che è molto ampia e anche i toni di Salvini sono più concilianti. Non accetta più le sfide di Letta per esempio".

