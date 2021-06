Silvio Berlusconi, Forza Italia vola nei sondaggi. "Effetto Draghi", il grande balzo azzurro

21 giugno 2021 a

Forza Italia cresce nei sondaggi: stando alle ultime indagini demoscopiche, il partito di Silvio Berlusconi starebbe di poco sopra al 7%. Sarebbe, insomma, la quinta forza politica del Paese, anche se non mancano rilevazioni che la attestano al 9%. Un chiaro segno di apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dai ministri azzurri all'interno del governo Draghi, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta.

Il recupero elettorale, scrive il Tempo, rende Fi di nuovo attrattiva, come dimostrano i movimenti in entrata nel Lazio e a Roma. Basti pensare che dal primo luglio in Consiglio regionale il gruppo di Forza Italia passerà da un consigliere, Pino Simeone, a tre. Le new entry sono Fabio Capolei e l'ex Italia viva Enrico Cavallari. Ma le adesioni al partito del Cavaliere non si fermano alla Regione. A Roma, infatti, dopo l'arrivo del presidente dell'Assemblea Capitolina ex MSs Marcello De Vito, starebbe per rientrare in Fi anche Simone Foglio, consigliere municipale alla Garbatella, di cui è stato candidato presidente nel 2018. Potrebbe ufficializzare l'adesione nei prossimi giorni. Fonti di partito rivelano che addirittura potrebbe ricevere una telefonata da Berlusconi.

E anche al Parlamento europeo tira aria di cambiamento. Uscita dalla Lega, l'eurodeputata Luisa Regimenti oggi passerà al Misto e probabilmente martedì formalizzerà l'ingresso nel Ppe. Un'operazione targata Antonio Tajani, che anticiperà con ogni probabilità l'adesione a Forza Italia. La Regimenti l'avrebbe anche già comunicato a Matteo Salvini. E infine è stata ufficializzata nei giorni scorsi l'adesione di 50 consiglieri comunali - soprattutto provenienti da esperienze civiche - di una quarantina di Comuni in provincia di Roma.

