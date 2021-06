Stasera Italia, Veronica Genitli sconvolta da Carlo Calenda: "Scappati di casa, idiozie, vanno annichiliti". Grillini brutalizzati

25 giugno 2021 a

a

a

Carlo Calenda ci è andato pesante e per risolvere la faida interna al Movimento 5 Stelle ha una sola soluzione: "I grillini vanno cancellati dalla politica italiana". Per il leader di Azione, in studio da Veronica Gentili su Stasera Italia, i Cinque Stella altro non sono che "degli scappati di casa di proporzioni cosmiche che hanno appestato l'Italia dicendo idiozie". E ancora: "Hanno preso in giro milioni di italiani promettendo cose che non hanno fatto stando aggrappati alle poltrone in modo spregiudicato". Ma l'affronto davanti alle telecamere di Rete Quattro non si è limitato a questo. In corsa per il Campidoglio, l'europarlamentare ribadisce che i suoi avversari grillini "si sono aggrappati alle poltrone nel modo più spregiudicato del mondo, penso che l'unica cosa che vada fatta è annichilirli politicamente". Parole durissime che hanno sbalordito anche la conduttrice.

"Pd avanti? Sì, in un sondaggio su 10. Proprio quello di...". Salvini brutale dalla Palombelli | Video

Ma d'altronde Calenda non è nuovo ad accuse contro i Cinque Stelle. E in particolare contro l'arcinemica Virginia Raggi. "Raggi festeggia 45, dicasi quarantacinque pratiche di microcredito", tuonava il numero uno di Azione sui social dando vita a un botta e risposta con il sindaco di Roma. "Calenda, dietro prime 45 pratiche microcredito erogate ci sono famiglie, persone che avevano perso lavoro causa Covid - ha controbattuto la Raggi -. Siamo fieri di averle aiutate. Il lavoro è la priorità. Non per te, forse. In tanti ricordiamo tuoi fallimenti da ministro: Ilva, Mercatone Uno, Alitalia".

"Con Salvini migliaia di morti". Vergogna Gualtieri, ma la Palombelli legge la risposta del leghista: ci resta di sasso, guardate la sua faccia

Ma a quel punto Calenda non è rimasto in silenzio: "Un sindaco che festeggia 45 pratiche in una città di quasi tre milioni di abitanti fa solo uno spot elettorale sulla pelle di chi soffre. Se vuoi parlare di politica industriale sono qui. Ricordo che al Mise vennero cento imprese per un confronto con te e neanche ti presentasti". E ancora: "Hai mandato una città fuori controllo. Spazzatura, autobus che si incendiano, degrado. La società addetta alle sepolture, di cui sei azionista unico, non riesce neanche a rispondere alle famiglie. Non parlare di sofferenza. Prova a darci un sollievo. Vai a casa, da sola, subito". Insomma, a Calenda i grillini proprio non vanno giù.

Non solo "Stasera Italia", colpaccio di Veronica Gentili sulle reti Mediaset, dove va a finire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.