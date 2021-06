Giuseppe Conte chiede il voto sul nuovo Statuto? Ecco perché vuole che Beppe Grillo si "suicidi in pubblica piazza"

29 giugno 2021 a

a

a

Soltanto Beppe Grillo può chiedere un voto sullo statuto del M5s così come chiesto da Giuseppe Conte. L'ex premier non può farlo, non è nemmeno iscritto al Movimento. Se Grillo dicesse di no al referendum, dimostrerebbe di temere il giudizio della base. Ma se dice sì, e vincesse Conte (risultato praticamente scontato), per Grillo sarebbe un suicidio politico perché, dovrà cedere ogni potere sulla linea politica della sua creatura. Se invece vincesse l'Elevato, (risultato praticamente impossibile), Conte verrebbe defenestrato. "È quella che gli americani chiamano l'alternativa del diavolo", osserva Sebastiano Messina su La Repubblica.

"Grillo dannato, il ruolo del figlio e del caso dello stupro". Vittorio Sgarbi a valanga: perché anche Conte è finito

Perché questo vuole l'ex presidente del Consiglio, il suicidio di Grillo. "È un bel colpo di scena, perché è la prima volta che qualcuno osa sfidare il fondatore del M5S violando la liturgia vuota di una finta democrazia dal basso - per chiedere un voto vero". commenta Messina. "Uno scontro aperto tra due visioni opposte. Una battaglia alla fine della quale ci sarà un vincitore e un vinto. A meno che - mai escludere niente, quando c'è di mezzo Grillo - l'uomo che ha creato dal nulla tutto questo decida alla fine di arrendersi e di consegnare le chiavi al delfino che ha avuto l'ardire di ribellarsi".

Video su questo argomento Giuseppe Conte, le parole più pesanti: "Chi decide nel M5s", come vuole polverizzare Beppe Grillo

Conte accusa l'Elevato di volere il rinnovamento solo sulla carta visto che "quello che è successo in questi quattro mesi induce a sospettare che vorresti essere un leader ombra affiancato da un prestanome, «e quel prestanome non potrei essere io». Nessuno sa ancora se Conte diventerà davvero il leader di un partito - né di quale - ma il suo discorso di ieri ha rivelato che è pronto per farlo. Mai prima di lui qualcuno, nel Movimento 5 Stelle, aveva avuto il coraggio di lanciare una sfida frontale all'uomo che persino i parlamentari ormai chiamano senza pudore l'Elevato". Conte gli ha intimato di decidere se essere "un genitore generoso che lascia crescere la sua creatura" o "un padre padrone" che vuol comandare sempre lui. E pretende una risposta definitiva. Ma non dal Garante, dai militanti. "Questo è il momento in cui l'intera comunità del Movimento 5 Stelle deve assumersi la responsabilità delle sue scelte", ha detto Conte. Un referendum immediato sullo statuto che lui ha riscritto. E che solo Grillo, con una mossa kamikaze può chiedere.

"Scordatelo, sono io quello che si è fatto...". Rissa al telefono, la sconcertante frase di Grillo a Conte: capito che roba è?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.