Luigi Di Maio "il re dei parac***". Bomba dell'ex M5s: "Mentre Grillo e Conte si scannano..."

"Quello tra Grillo e Conte è uno scontro narcisistico, di personalismi, non c’è nessuna contesa politica dietro": Giovanni Favia, uno dei primi espulsi dal Movimento 5 Stelle, commenta così la crisi all'interno della compagine grillina, arrivando persino a deridere i suoi ex compagni di partito: "Volevano fare la rivoluzione, sono finiti a litigare come a Uomini e Donne". Parlando della decisione del garante di indire le consultazioni online su Rousseau, poi, l'ex 5S ha chiarito: "Grillo ha fatto pace con Davide Casaleggio, fatto fuori da Conte, per fregare il furbone di Volturara Appula, un nulla cosmico condito da frasi da Baci Perugina che ha affossato l’economia italiana ma è riuscito a farsi passare da statista facendo leva sulla parte più suggestionabile e fragile dell’elettorato".

Pur essendo stato cacciato dal Movimento per volere di Grillo, Favia si schiera dalla sua parte: "Meglio lui di Conte, che rappresenta l’incravattamento fasullo del movimento, lui e Di Maio sono degli opportunisti che farebbero di tutto per il potere e la carriera". Secondo l'ex grillino, intervistato dal Giornale, è assurdo dire che Di Maio sia neutrale in questa vicenda: "E' quello che ha più da guadagnare dall’affossamento di Conte. Chi altro c’è come possibile leader moderato del M5s? Solo Di Maio, il maestro di parac***smo. Lui sta fermo e aspetta che Conte e Grillo si scannino e si indeboliscano a vicenda".

Continuando a parlare dell'ex premier, poi, Favia ci va giù pesante: "Conte è perfetto per un club di scambisti, essendo il nulla politico si adatta a tutto, è cattolico ma anche laico, populista ma anche europeista". L'ex M5s, inoltre, non rimpiange affatto di aver abbandonato la nave: "Chi aveva un minimo di onestà intellettuale è scappato da quella banda lì, o è stato cacciato. Sono rimasti solo gli opportunisti, che alla fine si scannano sempre tra di loro". Su un'eventuale scissione, invece, ha detto: "Può essere, ma non cambierebbe molto. Si sono alleati con tutti, vuoi che non trovino un accordo tra loro?".

