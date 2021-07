Ddl Zan, Maria Elena Boschi durissima contro il Pd: "Vi suicidate per nascondere le spaccature interne"

05 luglio 2021 a

Se il disegno di legge Zan verrà affossato sarà tutta colpa di Pd e M5s. Parola di Maria Elena Boschi che allontana le malelingue che vedono Italia Viva pronta a fare lo sgambetto a dem e grillini: "La legge Zan la vuole affossare il centrodestra. Ma la sponda principale il centrodestra ce l'ha proprio dall'atteggiamento politicamente suicida di Pd e M5S, che insistono per andare in aula senza modifiche solo per nascondere le loro divisioni interne". Per la deputata renziana - intervenuta sulle colonne del Messaggero - così come è scritta la legge contro l'omotransfobia non passerà mai. In particolare al Senato, dove "mancheranno all'appello non i voti di Iv, ma quelli di molti grillini e democrat". Qui i malumori sono numerosi, "voi per questioni merito - prosegue la Boschi -, vuoi per le fibrillazioni politiche interne, vuoi per la posizione della Chiesa che pesa sulla campagna elettorale a Roma".

Guai dunque anche solo pensare che Italia Viva remi a favore del centrodestra: "La proposta di Scalfarotto è diversa da quella stoppata dalla Lega in passato. Vediamo ora chi ci starà". E per la Boschi non è escluso che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni votino a favore, perché "li ho ascoltati più volte dire che sono contro violenze e discriminazioni sui gay. Bene: che votino la proposta di mediazione di Italia Viva e lo dimostrino. Con la proposta Scalfarotto abbiamo tolto loro ogni alibi".

Di qui a parlare di sintonia però ce ne vuole. La deputata nega ogni tipo di riposizionamento: "Solo coerenza con le nostre idee. Se Letta propone di alzare le tasse con l'imposta di successione è normale dire che non siamo d'accordo, perché siamo stati sempre quelli che le tasse le abbassano e non le alzano. Se il Pd sui temi della giustizia va dietro al M5S, è naturale per noi essere dalla parte opposta. Noi seguiamo una nostra linea a prescindere da chi sono quelli che la condividono". E non è detto che Matteo Renzi non riserbi sorprese al momento del voto come è solito fare.

