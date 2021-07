Luigi Di Maio minacciato di morte dall'Isis? Il grillino risponde così: come lo beccano in spiaggia

10 luglio 2021 a

L’Isis lo minaccia, il mondo politico si stringe intorno a lui. E Luigi Di Maio reagisce con orgoglio.... Andandosene al mare in una splendida località della Sardegna. Il ministro degli Esteri una delle giornate più difficili e tese della sua vita politica l’ha vissuta sotto l’ombrellone in ciabatte con accanto la sua fidanzata Virginia Saba.

Il terrore dello Stato Islamico non scuote, a quanto pare, il numero uno della Farnesina che risponde all’Isis con crema abbronzante e tintarella. A lanciare le minacce è stato il settimanale dell'organizzazione terroristica al Naba: "Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del Sahel. Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non basta combattere lo stato islamico in Iraq e Siria, ma bisogna guardare altre regioni in cui è presente, sostenendo che l’espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel desta preoccupazione e proteggere le coste europee significa proteggere l’Europa", si legge.

E ancora: "Non è un caso che i crociati e i loro alleati si incontrino nella Roma crociata e non c'è dubbio che i timori di Roma siano giustificati, poiché è ancora nella lista dei principali bersagli dei mujahidin. I mujahidin dell'Isis stanno ancora aspettando il compimento della promessa di Dio onnipotente nei loro confronti: questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma e noi vi entreremo senza false promesse". Notizia che però non gli ha fatto saltare la vacanza in Sardegna. Proprio questa settimana il responsabile della Farnesina ha compiuto trentacinque anni. A fargli gli auguri sui social anche la fidanzata Virginia Saba, con lui in Sardegna, che ha posta una foto che li ritrae insieme, con due calici di vino bianco per un brindisi, e il link del motivo Dance me to the end of love di Leonard Cohen

