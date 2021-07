Matteo Salvini, il sondaggio di Risso e la Lega sempre più prima: dove trascina il centrodestra, "sprofondo M5s"

13 luglio 2021 a

"Sprofondo M5s, centrodestra al 50,4%". E soprattutto Lega primo partito, con allungo su Fratelli d'Italia. Fonti del Carroccio fanno filtrare il sondaggio commissionato dalla Lega Salvini Premier al professor Enzo Risso sembra confermare il trend "impazzito" delle ultime settimane (il sondaggio Swg di Enrico Mentana, per esempio, dava Fdi come "primo partito con distacco netto", mentre la Supermedia dei sondaggi della scorsa settimana descriveva "la prima battuta d'arresto" della Meloni) e fotografa la crisi senza apparente via d'uscita del Movimento 5 Stelle.

La Lega sale al 22,5%, guadagnando 0,3 punti sull'ultima rilevazione del 2 luglio. Alle spalle di Matteo Salvini nell'area del centrodestra c'è ovviamente ancora Giorgia Meloni, anche se FdI perde leggermente terreno e ora scivola al 18,5%, -0,3. Forza Italia cede 0,2 punti ma resta sopra quota 8%, per l'esattezza all'8,1 per cento. Considerando gli altri soggetti del campo, a partire da Coraggio Italia di Brugnaro e Toti, il centrodestra arriva al 50,4%, maggioranza assoluta.

A sinistra, in leggera flessione anche il Pd: i dem di Enrico Letta sono sì il secondo partito nazionale con il 20,4%, ma perdono 0,3 punti secchi in 10 giorni. Sta diventando drammatico il buco nero in cui si è infilato il Movimento 5 Stelle, alle prese con lo psicodramma della "trattativa" tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo per evitare scissioni. I grillini sono ora al 14,4%, con mezzo punto pieno perso rispetto al 2 luglio. Il clima di sfiducia nei confronti dei partiti del centrosinistra si riflette anche negli altri risultati: Sinistra italiana perde lo 0,1 ed è al 2,4%, Azione al 2,2% (-0,2), Italia Viva di Matteo Renzi addirittura all'1,8% (-0,3). Con questi numeri, non c'è assetto o ammucchiata che tenga.

