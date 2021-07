Giuseppe Conte, indiscreto-M5s: le prime purghe, quali teste saltano. Tra i promossi Lucia Azzolina

14 luglio 2021 a

Giuseppe Conte fa piazza pulita. L'ex premier non è ancora ufficialmente il leader del Movimento 5 Stelle, che già prepara le purghe. La prima testa destinata a saltare è quella del capogruppo alla Camera dei deputati Davide Crippa, da sempre in contrapposizione con il fu avvocato del popolo. "Non porterò mai un gruppo parlamentare in una logica di tifoseria", aveva commentato durante un'infuocata assemblea. Ma a pesare - ricorda Il Giornale - ci sarebbe anche la resistenza alla firma sul contratto di Rocco Casalino. Una giusta scusa per piazzare alcuni dei suoi fedelissimi, qualche "falco" che porti avanti un'opposizione dura e pura a Mario Draghi.

"Si deve cambiare passo", è quanto va dicendo l'ex presidente del Consiglio ai suoi. E quel cambio di passo potrebbe proprio iniziare sulla riforma della Giustizia, dove Conte è pronto a fare la guerra pur di difendere la legge Bonafede. Per farlo però ha bisogno dei suoi generali. Così i nomi per la poltrona di capogruppo alla Camera sono tre: Riccardo Ricciardi, Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede. Il primo è un fedelissimo del presidente della Camera Roberto Fico, la Azzolina è il nome ideale per la strategia contiana: un ex ministro trombato con il dente avvelenato. E infine Bonafede, fedelissimo per eccellenza. C'è però la variabile Luigi Di Maio con cui fare i conti. Tra il ministro degli Esteri e Conte non scorre buon sangue, ma Di Maio rimane comunque l'azionista di maggioranza dei deputati e sarà lui l'ago della bilancia nella scelta.

Ancora una volta - spiegano al Giornale fonti vicinissime a Conte - il suo obiettivo è quello "di creare un collegamento diretto tra gruppi parlamentari e la nuova leadership". Ma è chiaro che l'ex presidente del Consiglio punti ad avere chi nei gruppi parlamentari è disposto a giocare guerra di logoramento contro il governo Draghi. Lo stesso che gli ha soffiato il posto a Palazzo.

