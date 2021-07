Beppe Grillo, l'ultimo sconcertante post su Cuba: Luigi Di Maio in imbarazzo, viene giù la Farnesina?

19 luglio 2021 a

a

a

L'ultimo articolo di Beppe Grillo su Cuba potrebbe aver rappresentato un motivo di grande imbarazzo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ma procediamo con ordine. Il garante del M5s ha rilanciato sul suo blog "la lettera di Frei Betto, teologo della liberazione, scrittore e politico brasiliano, su Cuba e gli avvenimenti di questi giorni". Da circa una settimana, infatti, nel Paese sotto regime comunista i manifestanti chiedono le dimissioni del governo del presidente Miguel Díaz-Canel. Ma protestano anche contro la grave crisi economica, contro la mancanza di cibo e generi di prima necessità e infine contro la cattiva gestione della pandemia da coronavirus.

Video su questo argomento "Si dissoci da affermazioni di Grillo su Cuba". La Meloni incalza Di Maio e tutto il M5s

Il post di Grillo che ha fatto tanto discutere si intitola "Cuba resiste". E, nella lettera, il teologo si schiera dalla parte del governo dell'Avana, ricordando che "la Rivoluzione" a Cuba "vi assicurerà tre diritti umani fondamentali: cibo, salute e istruzione, oltre a casa e lavoro". Per Betto, come riporta il Giornale, il caos a Cuba è dovuto solo alle sanzioni Usa. "La resilienza del popolo cubano, alimentata da esempi come Martí, Che Guevara e Fidel, si è dimostrata invincibile. È a lei che noi tutti, che lottiamo per un mondo più giusto, dobbiamo solidarietà", conclude la lettera del teologo rilanciata da Grillo.

"Fa schifo, anche la sinistra se n'è accorta dopo 62 anni". Farina e la stoccata su Cuba

Il fondatore del Movimento, quindi, si schiera apertamente col regime cubano. Lo stesso regime che sta sopprimendo le proteste dei manifestanti ribelli alla dittatura comunista. "Gravissimo! Beppe Grillo sul suo blog difende il regime comunista cubano e inneggia alla rivoluzione castrista. La forza politica di cui Grillo è ancora il garante esprime il Ministro degli Esteri. Cosa ne pensa Di Maio? - ha sottolineato su Facebook il capodelegazione al Parlamento europeo e responsabile Esteri di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza -. È questa la posizione sua e del governo italiano sulla gravissima repressione in corso a Cuba? Di Maio prenda le distanze da Grillo o, per coerenza, si dimetta!".

"Basta così". Anche compagno Staino si pente su Cuba, ma... Vauro, la vergogna del comunista di Travaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.