Sondaggio Mentana, "l'effetto Giuseppe Conte". Pesantissimo botto M5s, perché è una pessima notizia per Draghi

Nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana un brusco cambio di scenario politico. Dopo settimane di crisi nera, coincise con la faida interna, il Movimento 5 Stelle rialza la testa e grazie al traino della investitura di Giuseppe Conte risale prepotentemente nel giro di una settimana. Tutto questo mentre in testa frenano leggermente sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini.

Il quadro, nel dettaglio, vede Fratelli d'Italia al 20,5% in calo dello 0,3 per cento in una settimana. Alla spalle dei meloniani, c'è sempre la Lega sostanzialmente stabile al 20,1%, in flessione di appena un decimo di punto. Si accorcia il divario con il Pd: i dem, sempre terzi, salgono dello 0,2 e ora sono al 19,1%, un punto secco dietro a Salvini. Come detto, però, sono i 5 Stelle a dominare la serata. Secondo Swg, Conte una volta archiviata (per il momento) la feroce guerra con Beppe Grillo e accantonate le voci ricorrenti di scissione e partiti personali risolleva i 5 Stelle dal baratro in cui si stavano affossando: il Movimento ora è al 15,2%, ancora lontano dalla vetta ma il guadagno secco di 0,8 punti in una settimana è un buon viatico per il futuro. Occorrerà vedere se a pagare sia stato il senso di stabilità ritrovata o, viceversa, le minacce di barricate sulla giustizia e i toni più bellicosi con Draghi che potrebbero trasformare l'ex premier in una spina del fianco del suo successore a Palazzo Chigi. La distinzione è cruciale.

Alle spalle dei primi quattro partiti d'Italia, cambia poco. Forza Italia è ora al 6,5%, registrando un calo dello -0,3, mentre Coraggio Italia di Toti e Brugnaro guadagna lo 0,1 e sale all'1,3%. Cespugli a sinistra: Azione di Calenda è al 4,1% (+0,2), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0.1), la Sinistra di Fratoianni (all'opposizione) è al 2,4%, perdendo lo 0,3.

