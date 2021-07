Sergio Mattarella, "effetto Euro 2020". Sondaggi riservati, fuga di notizie dal Quirinale: conseguenze imprevedibili

22 luglio 2021 a

a

a

L'effetto Euro 2020? Fa bene all'Italia e agli italiani, ma fa benissimo soprattutto a Sergio Mattarella. Secondo Repubblica, sondaggi riservati sul tavolo del Quirinale confermano come la presenza del presidente della Repubblica a Wembley la sera della finale tra Azzurri e Inghilterra, e la sua esultanza "alla Sandro Pertini" al gol del pareggio di Bonucci nella ripresa, abbia fatto schizzare alle stelle l'indice di gradimento del Capo dello Stato. Riservato e decisamente poco interventista, in ogni campo, Mattarella "è semmai per stile e carattere l'anti-Pertini", chiosa a ragione il quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

"Asse tra Brugnaro e Renzi per il Quirinale". Post-Mattarella, il retroscena: come e perché possono fregare tutti quanti

"Partito in sordina, semisconosciuto al grande pubblico, un siciliano silenzioso che da anni non rilasciava interviste". Nonostante questo, o forse proprio per questa ragione, è cresciuto nel tempo e ora ha conquistato buona fetta dell'opinione pubblica. Ha gestito il caso Conte come Giorgio Napolitano fece con Silvio Berlusconi, dando il benservito al premier per far insediare a Palazzo Chigi un super-tecnico (nel 2011 Mario Monti, nel 2021 Mario Draghi). Ma mentre Re Giorgio, anche a causa dei suoi trascorsi, ha lasciato in molti l'acre sapore dell'euro-golpe, Mattarella è salito al di sopra di ogni polemica, se si esclude l'enclave contiana del Fatto quotidiano.

Video su questo argomento "Perché Prodi mi ha messo il muso". Renzi vuota il sacco: che roba è la sinistra italiana

Anche questo, alla fine, è un merito. E la sua strada potrebbe incrociarsi nuovamente con quella dell'ex numero uno della Bce. Quando si dovrà votare per la sua successione, infatti, non è escluso che i partiti gli chiedano di restare al suo posto. Una casella bloccata, magari per un altro anno (fino a fine legislatura, 2023), per evitare un pericolosissimo effetto-domino che potrebbe sconvolgere i piani di molti leader. Il Colle è posizione ambita da molti, il nome di Draghi è quello dato per favorito ma aprirebbe una incognita in Parlamento: chi sarebbe disposto a tenere in piedi la legislatura senza il premier a fare da collante? E di che colore potrebbe essre il successore a Palazzo Chigi?

"Perplesso sulla Cartabia". Tam tam di voci su Mattarella, il Quirinale irritato sistema Cinque Stelle e Conte

"Il 3 agosto inizia il semestre bianco - ricorda ancora Repubblica - e Mattarella non potrà sciogliere il Parlamento. I partiti, alle prese con le amministrative, si sentiranno liberi di azzuffarsi più di quanto non facciano già ora? È la grande incognita dei prossimi mesi". Mattarella li metterà in riga in silenzio, fino a costringerli probabilmente ad appellarsi ancora a lui, nonostante il diretto interessato abbia ribadito a più riprese di voler lasciare la poltrona più ambita e scomoda del Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.