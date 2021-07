Generale Figliuolo, Nicola Zingaretti lo boicotta: mai consegnati i dati sugli over 60 non vaccinati

22 luglio 2021 a

Nicola Zingaretti vuole vendicare Domenico Arcuri? Stando ai fatti sembrerebbe di sì. Il governatore del Lazio ha ben pensato di "nascondere" al nuovo commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, i dati sugli over 60 non vaccinati. A giugno infatti la struttura commissariale ha chiesto alle Regioni un censimento degli over 60 - quelli che più di altri rischiano il ricovero in caso di contagio - che ancora non hanno ricevuto la dose di vaccino. L'obiettivo del Generale - rivela il Tempo - è quello di capire quanti sono coloro che non sono stati raggiunti dalla campagna vaccinale, per un motivo o per l'altro, e di conseguenza provvedere.

I dati, attesi entro il 15 luglio, dal Lazio non sono mai arrivati. Il quotidiano romano riferisce che solo otto Regioni li hanno consegnati: quattro in maniera completa (Emilia Romagna, Marche, Veneto e Toscana) e quattro in modo più approssimativo ma giudicato comunque sufficiente (Lombardia, Molise, Piemonte e Calabria). Le altre, invece, hanno fatto finta di nulla. E tra queste c'è proprio quella di Zingaretti, da sempre impegnato a vantarsi della gestione della Regione.

Il pericolo però non è da poco. "Se noi sapessimo, ad esempio, che nella provincia di Crotone c’è in proporzione il maggior numero di over 60 senza copertura - spiegano dalla struttura commissariale - potremmo prepararci ad attivare proprio su quel territorio il maggior numero di posti nelle terapie intensive, magari siglare convenzioni con cliniche private per le altre patologie e fare in modo che l’emergenza non diventi mai tale". Per non parlare poi dell'immunità di gregge, da sempre meta finale di questo lungo percorso che vede Figliuolo alle prese con i disastri del predecessore Arcuri.

