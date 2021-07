Giorgia Meloni, "neanche un sms di Salvini": fuga di notizie da Fdi, così i rapporti sono diventati "inesistenti"

27 luglio 2021 a

a

a

I rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia si sarebbero incrinati al punto tale da diventare “inesistenti”. È quanto riportato da Affaritaliani.it, che cita fonti di primo piano del partito di Giorgia Meloni secondo cui tra quest’ultima e Matteo Salvini non c’è stato alcun contatto dopo quanto accaduto sul cda Rai. Fdi, che è l’unica forza politica all’opposizione del governo presieduto da Mario Draghi, è infatti stata fatta fuori dai vertici della tv di Stato.

"Allora è vero che il vaccino cambia il Dna". Meloni da ridere, la "frase" rubata di Osho | Guarda

“Non solo non si sono incontrati - si legge su affaritaliani.it - ma tra i due leader ormai ex sovranisti non c’è stata nemmeno una telefonata o un sms o un messaggio Whatsapp. Niente, zero”. Gli unici contatti tra alleati sarebbero avvenuti sporadicamente tra la Meloni e Silvio Berlusconi, ovviamente a livello telefonico. Da Forza Italia fanno sapere che il centrodestra è in una fase di “posizionamento”, di “guerriglia tattica”, ma che alla fine si arriverà alle elezioni politiche tutti uniti per un solo obiettivo.

"Io il vaccino lo faccio, ma la foto no". Pernacchie per Letta: la feroce risposta della Meloni

Ma intanto i rapporti tra Lega e Fdi sono quasi inesistenti. Le fonti di affaritaliani.it fanno sapere che da Fdi sottolineano come Salvini sia “alleato del Pd mentre fa la guerra a noi”, mentre da via Bellerio rispondono che “Meloni ha avuto paura e ha scelto la strada più facile, anziché aiutarci ad arginare i 5 Stelle e soprattutto il Pd”.

"Quanto vale davvero il voto dei no vax". Salvini, Meloni e non solo: lo scenario. Report pesantissimo, "il punto di svolta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.