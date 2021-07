Enrico Letta, lo sfregio a Matteo Salvini: "Sei abituato a parlare così ai tuoi consiglieri facili di pistola?"

31 luglio 2021 a

Durissimo e risposta tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. A quanto pare il leader del Pd non ha apprezzato la recentissima dichiarazione del segretario leghista. Intercettato da alcuni giornaIisti, infatti, il leader del Carroccio ha commentato le ultime novità in materia politica, con riferimento soprattutto alla riforma della giustizia, e a tal proposito ha dichiarato che "Giueppe Conte è un sabotatore e Letta gli fa da palo".

Le parole di Salvini devono avere colpito particolarmente il segretario dem, che oggi risponde con un tweet al veleno: "Questo è il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di #pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata". Veri e propri insulti gratuiti che toccano due fatti di cronaca molto recenti. Fatti sui quali sono ancora in corso le indagini.

Un attacco, quello del dem Letta, che ricorda molto quello di Roberto Saviano qualche giorno fa. Dopo la notizia della sparatoria di Voghera, infatti, lo scrittore napoletano aveva subito approfittato dell'occasione per puntare il dito contro il leader del Carroccio: "La Lega è una banda. E Salvini è il capo di questa banda". In riferimento all'uccisione del marocchino, invece, aveva dichiarato: "Lo sappiamo che siamo in presenza di un gesto razzista e che razzista è la difesa di quel gesto".

