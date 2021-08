Pietro Senaldi, il caso Mps e l'alleanza di centrodestra: tutte le spine della politica d'agosto

02 agosto 2021 a

a

a

Secondo Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è il Pd a rischiare di più su Mps: "Rappresenta uno dei nodi al pettine della gestione passata. E’ incredibile è che a gestire la vicenda ci sia un dem come Piercarlo Padoan: vorrebbero sanare Mps ma si oppongono a qualsiasi soluzione che possa sanarlo per non avere un impatto sul proprio elettorato, perché sanare significa spesso tagliare i costi, come quelli del personale. Se a ciò aggiungiamo che Enrico Letta è candidato a Siena allora la quadratura del cerchio sembra improbabile", spiega in una intervista al sito formiche.net

Tam-tam a Palazzo, la data delle dimissioni di Mario Draghi: l'indiscrezione che terremota il Parlamento

"Lo spezzatino? Ci sarebbero più problemi che soluzioni, perché si trasformerebbe Mps in una specie di Alitalia, con decenni passati a mantenere una realtà improduttiva. Non avremmo a quel punto solo Mps da sovvenzionare allegramente, ma tutto il marcio del sistema bancario da tenere in piedi. Pagherà ancora Pantalone? La proposta di Salvini sul terzo polo bancario è una proposta che mi sorprende".

"Draghi al Quirinale, chi faranno premier". Senaldi svela il complotto a palazzo: la mossa sporca per fermare Salvini e Meloni

Il centrodestra è primo nei sondaggi: ha la sufficiente omogeneità per governare? "La coalizione di centrodestra mi sembra abbastanza omogenea, più di quella fatta da piddini e grillini, e in quanto tale crea rivalità tra leader. Se non fosse così non ci sarebbe alternanza. Letta e Conte sono due cose diverse, invece Salvini può essere alternativo alla Meloni: è in questa omogeneità che nasce la competizione. Sulla maturità per il governo non ho dubbi: forse Conte era maturo per fare il premier? Lo hanno preso e lo hanno messo lì, con tutti gli italiani che per mesi lo hanno ritenuto un genio. Prima bisognerà vedere chi vincerà e come le elezioni. Se Winston Churchill fosse iscritto a FdI o Lega e avesse vinto nelle urne, sono sicuro che la sinistra si sarebbe industriata per sostenere che è un antidemocratico e senza relazioni internazionali", conclude Senaldi.

Video su questo argomento "Ma cosa deve esplorare?". Senaldi sconcertato: quando cacceranno "a pedate" Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.