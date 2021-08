Giuseppe Conte e Olivia Paladino sulla spiaggia più radical-chic d'Italia? Clamoroso: ecco chi "fugge" al loro arrivo

04 agosto 2021 a

Achille Occhetto, storico protagonista delle estati capalbiesi dei tempi d’oro, si è trasferio al Bagno delle Donne di Talamone, all’Ultima Spiaggia di Capalbio è arrivato invece l’ex premier Giuseppe Conte, che pochi giorni fa si è presentato con la sua Olivia Paladino sull’arenile più radical chic d’Italia. A rivelarlo è Dagospia che ha scoperto che sono stati due i giorni capalbiesi per l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con la compagna.

Conte, infatti, ha scelto la Maremma e in particolare la zona di Capalbio per due giorni di riposo e di relax. Ha soggiornato nella zona di Pescia Fiorentina e ha cenato alla "Locanda Rossa", locale di proprietà del nuovo titolare delle Terme di Saturnia. E non poteva mancare un passaggio in un altro dei più noti locali capalbiesi, Il Frantoio, a Capalbio. "E’ stato da noi con la compagna – conferma la titolare – ed abbiamo preferito di non fare foto. Posso confermare che è stato da noi con la compagna e che era a Capalbio per un paio di giorni di relax".

La coppia è stata paparazzata anche mentre passeggiava mano nella mano in riva al mare sulla spiaggia di Capalbio. Costume azzurro e maglietta coordinata per lui, vestito beige per la manager romana. Tra Capalbio e Ansedonia sono molti i volti noti della politica (Zingaretti, Veltroni, Fini) e dello spettacolo come Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri, Leo Gassman, Barbara d’Urso e Maria De Filippi.

