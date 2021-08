Green Pass, l'affondo di Armando Siri: "Un ricatto per far saltare i nervi a Matteo Salvini". Lega e governo, le posizioni

06 agosto 2021 a

a

a

Posizioni fluide nella Lega per quanto riguarda il Green Pass, sul quale si registrano pareri divergenti. Il senatore Armando Siri ha rilasciato un’intervista ad affaritaliani.it in cui ha ribadito le sue posizioni, anche dopo che le norme sulla certificazione verde sono state votate dal Consiglio dei ministri e quindi anche dal Carroccio: “Sono norme ingiustificate e inutili”, ha esordito Siri.

"Orrendo. Obblighi che ci tolgono libertà e che rimarranno". Dopo il Green Pass, l'inquietante profezia della Maglie | Video

“Non esiste - ha aggiunto - un contesto di emergenza tale da giustificare in nessun modo restrizioni delle liberà personali e sociali garantite dalla Costituzione. È chiaro che il Covid non è più una questione sanitaria ma politica. C’è qualcuno al governo e negli apparati che ci ha preso gusto a pontificare, vietare, sanzionare e impaurire. Ciò che sta accadendo rivelerà tutta la sua gravità non appena saranno diradate le nebbie della psicosi che sta travolgendo il Paese”. Parole dure, che però contrastano con il fatto che l’epidemia non è stata sconfitta, il vaccino al momento è l’unica arma che impedisce non il contagio, bensì la malattia e la morte.

Video su questo argomento "Tamponi a otto euro fino a 18 anni, 15 per gli adulti": Speranza e le nuove misure nel decreto anti-Covid

Per quanto riguarda le diverse posizioni all’interno della Lega, il senatore Siri ha evitato di entrare in contrasto con il suo partito: “Qualcuno spera di usare il ricatto del Covid per far saltare i nervi a Matteo Salvini ma sta facendo male i conti. È chiaro che si vuole usare questo metodo subdolo per spaccare la Lega ma non succederà. Fosse dipeso da me, però, avrei votato contro il provvedimento in Cdm e poi compitamente in Aula”.

"Green Pass uguale libertà". Sondaggio, le cifre sorprendenti (e che sorpresa tra gli elettori della Lega e di FdI)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.