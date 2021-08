In Onda, "rimpiango Lucia Azzolina": choc in studio, chi preannuncia un disastro-Covid sulla scuola

06 agosto 2021 a

“Rimpiango Lucia Azzolina, almeno aveva un’idea, quella di avere una scuola sicura. Che poi abbia commesso tanti errori è un’altra storia”. Parole forti, quelle spese da Matteo Bassetti durante il suo intervento a In Onda, la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Il ministro Patrizio Bianchi si sente poco o nulla, ma a preoccupare è soprattutto l’apparente mancanza di progettualità per la riapertura in sicurezza della scuola.

“Secondo me il 15 settembre avremo moltissimi problemi, non vedo nessuna idea sulla scuola”, ha rincarato la dose Bassetti. Preoccupazioni, le sue, condivise da tutto lo studio: il timore che è tempo un paio di settimane dopo la riapertura e si possa tornare punto e a capo. Anche se l’obbligo di vaccino per i docenti è un punto di inizio, ma come si farà a evitare il contagio tra gli studenti?

Tra l’altro l’ex ministra dell’Istruzione proprio stamattina, venerdì 6 luglio, è intervenuta a Omnibus (sempre su La7) per dire la sua sulla situazione della scuola: “Il Green pass purtroppo non è una misura risolutiva, e non abbiamo neanche i numeri precisi sul personale vaccinato. Dalla mia esperienza posso dire che i problemi reali sono legati agli spazi, al personale scolastico, ai trasporti e al tracciamento”.

