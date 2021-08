Reddito di cittadinanza, l'affondo di Luca Zaia: "Dura trovare lavoro guardando la tv..."

10 agosto 2021 a

a

a

Una delle misure di stampo grillino maggiormente criticate è tornata con forza al centro del dibattito pubblico: il reddito di cittadinanza - che non piace a nessuno fatta eccezione per i 5Stelle e qualche dem - è stato condannato anche dal governatore veneto Luca Zaia, che in un'intervista al Corriere della Sera è stato molto duro: "Così come è stato introdotto, ha consentito ad alcuni di lucrare a carico della comunità senza effetti vistosi sull’occupazione: difficile trovare lavoro guardando la tv". La strada da seguire, a suo dire, dovrebbe essere un'altra: "Defiscalizzazione delle assunzioni, con qualche misura per evitare i turn over di opportunità".

Video su questo argomento "Ora basta con i tamponi gratuiti": il pugno di ferro di Luca Zaia, chi paga dazio

Nel corso dell'intervista il presidente del Veneto ha ribadito, poi, che nella sua Regione i test non saranno più gratis: a partire da martedì si pagherà da 8 a 22 euro. "Il tampone gratis non può essere la risorsa alternativa di chi vuole andarsi a mangiare una pizza senza vaccinarsi", ha spiegato Zaia. Che, ancora una volta, ha sottolineato l'importanza del vaccino in questa fase della pandemia: "I veneti sono già vaccinati al 75% e presto questa percentuale salirà ancora. La scelta fatta dalla stragrande maggioranza dei veneti si è tradotta in un argine per tutta la comunità. Se non avessimo il popolo dei vaccinati, oggi non avremmo gli ospedali semivuoti".

Video su questo argomento Luca Zaia come non lo avevate mai visto: sale sul palco e s'improvvisa musicista

In merito all'obbligo di Green pass sul luogo di lavoro, osteggiato da buona parte della Lega, ha dichiarato: "Penso che le parti debbano trovare un accordo: datori di lavoro, sindacati e comunità scientifica. Di certo, se avessimo tutti vaccinati i rischi sarebbero compressi al minimo". Sull'obbligo per gli insegnanti invece: "Sono educatori, in qualche modo sono istituzione. Gli irriducibili non aiutano a indicare la via". E infine: "E’ umano aver paura, anch’io non ero contento di vaccinarmi, ma l’ho fatto con convinzione: per me e per chi mi sta vicino".

Video su questo argomento "Mancanze e buchi neri, il governo deve chiarire". Green pass, i pesanti dubbi di Luca Zaia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.