Roberto Gualtieri, crisi di nervi: blocca il marito di Virginia Raggi. "Ecco che razza di roba è il Pd", che figuraccia

I grillini e i dem di Roma continuano a essere ai ferri corti. L'ultimo scontro è avvenuto tra il candidato sindaco del Pd Roberto Gualtieri e il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini. Le incomprensioni tra i due sono venute fuori sui social. L'ex ministro dell'Economia, infatti, insieme al suo social media manager, ha deciso di bloccare l'account di Severini. Lasciando intendere, così, di non essere aperto al confronto. Soprattutto con esponenti o simpatizzanti del Movimento 5 Stelle.

Il marito della Raggi non è impegnato attivamente nella campagna elettorale del Movimento, ma è comunque un blogger che sa usare bene i social. Quando ha scoperto di essere stato bloccato da Gualteri, ha approfittato per farlo sapere a tutti con un lungo post su Facebook: "Vi vedo un po’ tutti agitati… Il signor Gualtieri non accetta il confronto su Twitter e blocca il mio account. Mai una parola fuori posto nei miei messaggi, mai offeso, sempre nel rispetto della persona e delle sue idee", ha scritto Severini.

Il marito della sindaca, poi, ha alimentato il fuoco dello scontro elettorale con una stoccata: "Questo è il partito democratico, quando si portano dati e fatti che smentiscono le loro bugie loro rispondono così. Avanti tutta". Per il momento, comunque, i dem e l'ex ministro candidato sindaco hanno preferito non replicare alle parole di Andrea Severini.

