Afghanistan, Luigi Di Maio beccato in spiaggia con la fidanzata e un ex ministro: "Se ne sta occupando Draghi"

16 agosto 2021 a

a

a

Mentre il mondo occidentale assiste impotente alla presa dell’Afghanistan da parte dei talebani e dalle scene di disperazione e panico di chi sta cercando di scappare, ci si aspetterebbe che il ministro degli Esteri seguisse una crisi internazionale di tale portata dal suo ufficio della Farnesina. E invece Luigi Di Maio è stato fotografato in riva a una spiaggia di Porto Cesareo, in Puglia,, mentre chiacchiera con l’ex ministro Francesco Boccia e con il governatore Michele Emiliano.

Lo scatto risale alla giornata di Ferragosto, che Di Maio ha trascorso in vacanza insieme alla compagna Virginia Saba. Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, ha rilanciato la foto sul suo profilo di Twitter e l’ha commentata nel seguente modo: “Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi”.

Video su questo argomento Cosa diceva Biden un mese fa: "Non vedrete mai fughe in elicottero". La clamorosa figuraccia sui talebani

Effettivamente il presidente del Consiglio si sta interessando in prima persona della faccenda e ha ringraziato le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i connazionali e gli ex collaboratori afghani. Inoltre Draghi è in continuo contatto con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e appunto con quello degli Esteri, Luigi Di Maio. “L’Italia - fanno sapere da Palazzo Chigi - è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne”.

Fuga disperata dai talebani, si aggrappano all'aereo in volo e muoiono: immagini forti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.