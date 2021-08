Giuseppe Conte, "debito" saldato con i responsabili: Mastella si ricandida a Benevento e il M5s si sfila dalla corsa

17 agosto 2021 a

Giuseppe Conte ricambia il favore a Clemente Mastella, facendo ritirare il Movimento 5 Stelle dalla corsa per le amministrative di Benevento. L'ex premier, infatti, aveva un debito "politico" da saldare con il sindaco uscente della città campana, che adesso ha deciso di ricandidarsi per un secondo mandato. Mastella fu tra quelli che lo scorso gennaio si adoperarono per trovare dei "responsabili" e non far cadere il governo Conte II. Un'operazione che comunque fallì.

A dir la verità, tutta la famiglia Mastella cercò di andare incontro all'avvocato: Sandra Lonardo, moglie del sindaco e senatrice eletta in Forza Italia, scelse, nei giorni di fibrillazione per l’esecutivo giallorosso, di iscriversi al partito dei responsabili. Da abile mediatore, inoltre, Mastella provò a portare al tavolo di Conte pure l’ex ministro Carlo Calenda. Anche se senza successo. Dopo poco ci fu la caduta del governo e l'arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi.

Nonostante l'esito negativo dell'operazione, è innegabile l'impegno di Mastella. Ecco perché il favore andava in qualche modo ricambiato. E quale migliore occasione delle amministrative del prossimo autunno? Mastella, infatti, è in campo per la riconferma a Benevento. Ma deve vedersela con un avversario non facile da battere: Luigi Perifano, avvocato su cui c’è l’intesa di ferro Pd-Cinque stelle. O almeno c'era, prima del passo indietro di Conte. Che ha detto: "Una decisione sicuramente sofferta, nata a seguito di un confronto costante e diretto con gli eletti del territorio e gli attivisti". La retromarcia, tra l'altro, avrebbe fatto infuriare gli alleati del Pd.

