Mattia Santori, svolta clamorosa a Bologna: con che partito si candida il leader della sardine

Le Sardine entrano in politica col Pd: il loro leader Mattia Santori è in lista per il consiglio comunale di Bologna, dove il 3 e 4 ottobre si terranno le amministrative. Si tratta della prima volta per un esponente del movimento. Le Sardine hanno fatto parlare di sé soprattutto nella fase iniziale, quando protestarono in piazza Maggiore contro la Lega di Salvini e in particolare contro la candidata del Carroccio alle Regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. Poi i loro interventi sono stati sempre più sparsi e poco incisivi.

In ogni caso, come riporta il Giorno, si sapeva già da un po' che Santori sarebbe sceso in campo a Bologna. Adesso, però, si sa anche che la lista in cui compare il suo nome è quella del Pd. Nelle ultime ore, infatti, non sono mancati diversi attestati di stima da parte di dirigenti dem locali. Insomma adesso è certo: le Sardine correranno con il Pd per entrare nel Consiglio comunale bolognese. La scelta, come scrive il Giorno, "sarà ufficializzata la settimana prossima durante una conferenza stampa dedicata, dove Santori sdoganerà il nome e gli slogan della sua cavalcata".

Il numero uno delle Sardine sarebbe stato corteggiato a lungo dal segretario dem della provincia di Bologna, Luigi Tosiani. E non solo: avrebbe ricevuto numerosi apprezzamenti anche da parte di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, la quale non ha mai fatto mistero di nutrire interesse per Santori. Adesso c'è addirittura chi scommette che potrebbe fare l’assessore.

