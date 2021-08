Elisabetta Casellati, prima donna al Quirinale? Indiscreto da Palazzo: "Dipende tutto da lui", un alleato insospettabile

21 agosto 2021 a

Elisabetta Casellati ha tutta l’intenzione di giocare le sue carte per la partita del Quirinale. Lo scrive il Fatto Quotidiano, secondo cui la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Senato adesso punta a un obiettivo ancora più alto: diventare la prima donna capo di Stato. “I bookmaker non la quotano ancora, ma lei ci crede e intende giocarsela eccome per il soglio quirinalizio”, si legge sul Fatto.

Anche perché a destra al momento non sembrano esserci molti candidati credibili. Per Silvio Berlusconi quello del Colle appare un sogno irrealizzabile, innanzitutto perché non è scontato che all’interno della sua coalizione siano disposti tutti a votarlo: anche se fosse, dovrebbe comunque trovare altre preferenze altrove per essere eletto. Casellati potrebbe andar bene sia a Lega che a Fratelli d’Italia, oltre che ovviamente a Forza Italia.

Secondo il Fatto, potrebbe anche provare a portare dalla sua parte Matteo Renzi: “Casellati lo stima e soprattutto lo ritiene capace di qualunque mandrakata: adoperandosi per lei conquisterebbe il ruolo di primo Queenmaker della storia. Spera dunque Casellati nei buoni uffici del leader di Italia Viva, ma anche nel feeling che quest’ultimo ha con l’altro Matteo. Con il quale lei stessa coltiva eccellenti rapporti”.

