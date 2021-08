Giorgia Meloni, l'incontro con Viktor Orbàn a Roma: "Come va con Matteo Salvini?". "Siamo uniti, ma c'è competizione"

29 agosto 2021 a

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha incontratro il premier ungherese Viktor Orbán e il ministro della Famiglia e vicepresidente di Fidesz, Katalin Novak. Da qualche giorno Orbán si trova a Roma con la famiglia ufficialmente è in Italia per una vacanza e per prendere parte al Meeting delle rete internazionale dei legislatori cattolici. Meloni e Orbán però si sentono e fissano una colazione per confrontarsi sui principali argomenti di attualità. "Ci vediamo sabato mattina all'Hotel Minerva", scrive il Corriere della Sera citando lo stesso Orban. "D'accordo" risponde la leader di FdI.

Per un'ora e un quarto i due passano in rassegna una serie di temi. I due sono preoccupati dal flusso migratorio che potrebbe gravare ulteriormente sull'Europa. "La comunità europea si faccia carico di questi rifugiati sostenendo l'accoglienza nei paesi limitrofi, senza gravare ulteriormente sull'Europa. Occorre vigilare attentamente sulle possibili infiltrazioni terroristiche", si dicono analizzando in prospettiva l'attuale crisi afghana.

Meloni si complimenta per i risultati della crescita ungherese, il dato migliore degli ultimi 30 anni. "Come fate? Qual è la ricetta?". Risposta di Orbán: "Abbiamo aiutato le imprese". "Da noi invece i ristori non sono arrivati, e il denaro lo abbiamo destinato alla spesa dei monopattini", replica divertita la Meloni. Orbán, racconta il Corriere, è anche incuriosito da quali siano oggi i rapporti fra la presidente dei conservatori europei e Matteo Salvini: "Come va con Salvini?", le chiede e la risposta è: "Siamo uniti ma la competizione c'è". Nessun incontro invece è previsto, per ora, tra il premier ungherese e il leader della Lega.

