Daniela Santanchè su Sergio Mattarella: "Se vince al centrodestra resta al Colle altri 7 anni"

Daniela Santanché è stata ospute di Agorà Estate, in onda su Rai 3, ed ha discusso del risiko del Quirinale. In particolare l'esponente di FdI potrebbe essere "costretto" a un secondo mandato. "La verità è che Sergio Mattarella sarebbe strafelice di essere rieletto", spiega la Santanché. L'esponte di FdI poi avverte che se Mattarella sarà confermato presidente, si aprono due strade. "Se alle prossime elezioni vincerà il centrosinistra resterà al Quirinale solo due anni , se vince il centrodestra si piazzerebbe fino all'ultimo giorno del settennato. Questa è la mia personale valutazione...", spiega.

La Santanché spiega il ragionamento politico, secondo lei, dell'attuale Capo dello Stato. "Non è voluto andare alle elezioni, forse si è avuto paura che vincesse quella che viene ritenuta la parte sbagliata. Ma è evidente che quando si è dimesso Conte avrebbe dovuto mandare gli italiani alle urne invece di fare l'ennesimo inciucio di palazzo", precisa.

"Occhio che se va Mario Draghi al Colle è peggio per voi...", replica il giornalista Gaetano Mineo anche lui ospite in studio. "A noi interessa avere un presidente della Repubblica al di sopra delle parti, un arbitro e non un giocatore in campo con una squadra", conclude la Santanché che così annuncia il suo pensiero politico sulla corsa al Colle. Anche perché il prossimo inquilino al Quirinale o, l'eventuale conferma di Mattarella, si deciderà nel 2022 e le forze politiche in campo, come si vede, stanno già muovendo le loro pedine.

