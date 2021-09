Green Pass, la mossa di Matteo Salvini spiazza Forza Italia: la Federazione è a rischio?

02 settembre 2021 a

"Si tratta di mancata elaborazione del lutto. Come talvolta accade nei grandi amori che si spengono: in Forza Italia non hanno accettato il declino, l'essere terzi dopo aver a lungo dominato, e Salvini da parte sua soffre, non elabora, la concorrenza di Giorgia, che è ormai è quasi ad un passo dalla Lega". Così Ignazio La -commenta l'attuale situazione nel centrodestra tra i tre leader: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Inoltre il fatto che in Parlamento la Lega abbia annunciato il suo al Green Pass obbligatorio nei trasporti, porta al fatto che, "Forza Italia è spaccata, con una minoranza che detta legge e l'incubo di un'annessione dolce da parte della Lega che viene rimandato di mese in mese, ma che resta lì, come una spada di Damocle sul partito che fu il primo d'Italia, Salvini da parte sua non è un federatore, non ha il carisma per unire", spiega un forzista presente nel governo Draghi.

Il voto di sul green pass, gli oltre 900 emendamenti della Lega, coinvolgono anche il centrodestra e dopo questa novità la federazione dei tre partiti è al momento lontanissima. "La vuole Salvini, che l'aveva anche annunciata per fine estate. Non la vuole Berlusconi che preferisce il partito unico, anche se ogni tanto dice sì (ma solo per alcune settimane) al leader della Lega. E non è nemmeno in agenda per Giorgia Meloni, che attende solamente le urne, quando saranno, per decidere con i voti chi sarà il vero leader del nuovo centrodestra", scrive il Corriere della Sera.

Ecco che l'dea, la prospettiva di unirsi in unico soggetto politico si allontana sempre più. In mezzo c'è anche l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi. Se la Meloni si definisce nella sua "opposizione patriottica" e ne guadagna in consensi, Forza Italia spera di salvare il suo pacchetto di elettori, mentre Salvini e la Lega governano, "ma al contempo decrescono rispetto ai massimi di poco tempo fa", conclude il Corriere. Come si vede tre partiti, tre intenzioni diverse. Difficile ritrovarsi uniti, per ora.

